‘Ik heb ook helemaal geen contact gehad met Ronald Koeman’

Ronald Koeman maakt volgende week vrijdag de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekend voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. Guus Til hoopt de schifting te overleven, al had de middenvelder niet eens verwacht dat hij in de voorselectie van de bondscoach zou worden opgenomen.

Naast Til werden ook Marco Bizot en Wout Weghorst opgeroepen. “De trainer zei dat er drie jongens bij zaten en ik werd ook nog eens als laatste genoemd. Maar ik was helemaal niet zenuwachtig, want ik had het niet zien aankomen”, aldus de geboren Zambiaan. “Pas een dag van tevoren hoorde ik dat die voorselectie woensdag bekend zou worden gemaakt. Ik had niet de indruk dat ik daarbij zou komen, heb ook helemaal geen contact gehad met Koeman.”

Til zegt zich niet anders te gaan gedragen wanneer hij volgende week vrijdag bij de gelukkige internationals zit: “Oh, is dat vrijdag? Nou ja, ik ga gewoon hetzelfde doen als altijd”, zegt hij voor de camera van de NOS. Til maakte in augustus 2016 zijn debuut voor AZ en staat inmiddels op elf treffers en twee assists in 46 officiële optredens.

Het contract van Til loopt in het AFAS Stadion nog tot medio 2022 door. Hij verlengde die verbintenis in oktober vorig jaar: “Het contract is langdurig en ik speel veel. Dat gaf voor mij de doorslag om te verlengen. Nu is het zaak dat ik fit blijf, veel ga spelen en meer doelpunten ga maken”, liet het talent daarbij optekenen.