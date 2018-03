Van Gaal belde tevergeefs met PL-sensatie: ‘Ik wist dat hij fan van me was’

Manchester United ontvangt zaterdag Liverpool op Old Trafford en zal proberen het gevreesde aanvalstrio van the Reds in toom te houden. Sadio Mané zegt in gesprek met the Telegraph dat hij in het verleden ook naar United kon verkassen, aangezien Louis van Gaal hem wilde hebben: "Ik wist Louis van Gaal fan van me was."

Van Gaal belde de aanvaller in de zomer van 2015 regelmatig op om hem te verleiden zijn thuiswedstrijden voortaan op Old Trafford af te werken. De Nederlandse manager had meerdere gesprekken met de zaakwaarnemer van Mané, maar de aanvaller, die indruk maakte bij Southampton, zegt dat de clubleiding van the Saints een transfer niet zag zitten.

"Ik wist Louis van Gaal fan van me was", laat Mané weten. "Maar toen hij geïnteresseerd in mij was, wilde Southampton heel veel geld voor mij vangen. Ik sprak met Southampton en ze wilden me destijds niet laten gaan. Maar toen Liverpool voor mij aanklopte, werd het interessanter. Ik zei tegen mijn zaakwaarnemer dat ik bij Liverpool wilde aansluiten."

Mané sloot zich medio 2016 aan bij the Reds, mede vanwege de aanwezigheid van Jürgen Klopp en zijn aanvallende systeem. De Senegalees geeft aan dat hij vandaag de dag Liverpool zou prefereren boven United: "Uiteraard kies ik voor Liverpool. Ik houd ervan om naar aanvallend voetbal te kijken. Maar je moet een andere strategie respecteren. Niet iedereen kan op dezelfde manier spelen."