Ten Hag: ‘Hij klopte op mijn deur omdat hij opgesteld wilde worden’

Ajax neemt het zondag op tegen sc Heerenveen, maar het is nog onduidelijk of Klaas-Jan Huntelaar en Justin Kluivert in actie kunnen komen in de Johan Cruijff ArenA. De spits en linksbuiten zijn vraagtekens, liet trainer Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie weten.

“Zoals het er nu naar uit ziet, kan Huntelaar morgen weer instromen in de groep. Als dat allemaal goed gaat, kan hij zondag ook spelen. Ook in de basis als dat moet. We moeten wel oppassen, want het gaat om een spierblessure”, zo wordt Ten Hag geciteerd door onder meer Ajax Showtime. De 34-jarige Huntelaar kampt met een kuitblessure en ontbrak in het treffen met Vitesse (3-2 verlies).

De achttienjarige Kluivert trainde vrijdag ‘uit voorzorg’ niet mee: “Maar zaterdag sluit hij waarschijnlijk weer aan.” Ten Hag voegde eraan toe dat Nick Viergever is hersteld van een enkelblessure en vrijdagavond met de beloften meedoet in de Jupiler League-thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Als Huntelaar overigens definitief ontbreekt, dan zijn Mateo Cassierra en Siem de Jong twee opties om de spitspositie te bevolken. “Ik vond zowel Amin Younes als Cassierra uitstekend invallen tegen Vitesse. Amin is een goede optie voor als Kluivert er niet bij is.” De Jong stond tegen Vitesse in de punt van de aanval, maar speelde net als zijn ploeggenoten niet geweldig, al scoorde hij wel.

De Jong liet na afloop aan FOX Sports weten dat de spitspositie nog wat onwennig aanvoelt omdat hij ‘geen echte spits’ is. De voormalig international van Oranje heeft er bij de coach echter nooit op aangedrongen om niet meer in de voorste linie te worden opgesteld, benadrukt Ten Hag: “Dat heeft hij mij niet gezegd. Sterker nog: hij heeft een paar weken geleden op mijn deur geklopt omdat hij het team wilde helpen en opgesteld wilde worden.”