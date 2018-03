'Gio' eist 'stappen' in houding Berghuis: 'Zijn acties roepen reacties op'

Feyenoord ontvangt zondag AZ, een affiche dat ook eind april op het programma staat in het kader van de bekerfinale. Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Robin van Persie ‘gewoon’ fit is en hoopt dat Steven Berghuis de ploeg weer op sleeptouw kan nemen. Van Bronckhorst zegt op de persconferentie vrijdag dat hij bezig is om de houding van de aanvaller, die onlangs een aanvaring had met Sven van Beek, te veranderen.

Berghuis zorgt soms voor irritatie binnen het veld en Van Bronckhorst merkt dat ook. ''Dat zit in zijn spel en daar ben ik al wel een tijdje mee bezig'', aldus de trainer van de Rotterdammers, geciteerd door RTV Rijnmond. “Zijn acties roepen reacties op. Zijn houding is daar ook belangrijk is. Hij is daar ook mee bezig en moet daar stappen in nemen.”

Een confrontatie op de training van Feyenoord Rotterdam. ?? Steven Berghuis ontvangt een bodycheck en probeert Sven van Beek vervolgens een schop te geven... Geplaatst door voetbalzone op woensdag 21 februari 2018

“Steven is vaak bezig met het team om beter te worden. Hij stopt er veel energie in en dit zijn spelers die je in je elftal wilt. Hij is soms ook geïrriteerd, maar de kern is dat hij beter wilt worden en een winnaar is”, aldus Van Bronckhorst, die zegt dat er geen negativiteit in de kleedkamer heerst: “Wel teleurstelling. Daardoor krijg je af en toe confrontaties op een training. Dat is denk ik heel gezond, maar het moet wel met respect naar elkaar toe.”

Van Bronckhorst gaat ervan uit dat ook Kevin Diks inzetbaar is tegen AZ. De huurling was donderdag nog aanwezig bij de begrafenis van Davide Astori: “Goed dat hij daarheen gegaan is en afscheid heeft kunnen nemen van een collega. Ik heb er met Kevin over gepraat. We zullen kijken hoe hij ervoor staat, maar ik denk dat hij wel beschikbaar is voor zondag. Het was een klap voor hem en dat is normaal.”