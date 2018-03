Frans voetbal rouwt om dood van middenvelder van tweedeklasser

Het Franse voetbal is opgeschrikt door de dood van een jeugdspeler van Tours FC. De hekkensluiter van de Ligue 2 communiceert namelijk dat middenvelder Thomas Rodriguez in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn slaap is overleden. Rodriguez zou op 1 april negentien jaar oud worden.

Rodriguez zette zijn eerste stappen in het voetbal bij FC Plateau in de gemeente Lannemezan en speelde later voor Saint-Gaudens en AS Muret, alvorens hij de overstap maakte naar Tours. “Zijn voetbalkwaliteiten, zijn passie en motivatie maakten van hem een speler met een veelbelovende toekomst”, zo laat TFC weten.

“De club betuigt zijn condoleances aan het gezin, aan Thomas’ teamgenoten, vrienden en geliefden en biedt hen allen steun in deze moeilijke tijden.” Alle wedstrijden van Tours FC voor het komende weekeinde zijn afgelast. Het eerste elftal zou vrijdagavond thuis in actie komen tegen Valenciennes.