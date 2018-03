Diks neemt in Italië afscheid van Astori: ‘Ik was in shock toen ik het hoorde’

Afgelopen donderdag nam de voetbalwereld afscheid van Davide Astori, die zaterdagnacht op 31-jarige leeftijd in zijn slaap overleed. Kevin Diks was aanwezig bij de begrafenis van de voormalig aanvoerder van Fiorentina. De verdediger van Feyenoord heeft samengespeeld met de Italiaan en was daarom ook van slag toen hij het nieuws hoorde.

"Ik heb het er heel moeilijk mee gehad. Hij heeft mij heel goed ontvangen toen ik daar kwam", zegt Diks in gesprek met FOX Sports. "Ik ben donderdag naar de begrafenis en de kerkdienst geweest. Ik mocht met de selectie mee. Ik heb hier geen woorden voor en was in shock toen ik het hoorde. Ik heb meteen met oud-ploeggenoten gebeld."

Diks zegt het er nog steeds moeilijk mee te hebben, maar dat hij het ook goed heeft kunnen afsluiten: "Ik heb het een plekje kunnen geven, maar ik vond wel dat ik er donderdag naartoe moest gaan. Het was goed om er met teamgenoten over te praten. Ik probeer nu te rouwen op mijn manier. Het blijft nu in het nieuws, dus je leest het nog wel. Maar je kunt er het beste over praten met je teamgenoten en de mensen om je heen."