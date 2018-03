Jörgensen wacht al acht competitiewedstrijden op doelpunt of assist

Feyenoord en AZ staan in de finale van de KNVB-Beker tegenover elkaar en kruisen komende zondag de degens in het kader van de 27e speelronde van de Eredivisie. De Rotterdammers verloren de laatste twee wedstrijden en kunnen een goed resultaat dus wel gebruiken, terwijl AZ de druk op runner-up Ajax wil opvoeren. Opta blikt vooruit op het duel in De Kuip, zondag vanaf 16.45 uur.

o In de laatste vijf Eredivisie-edities van Feyenoord - AZ kwamen beide ploegen tot scoren en vielen er in totaal liefst 23 doelpunten.

o Na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord op 1 oktober 2017 verloor AZ slechts eenmaal in de Eredivisie.Geen ploeg leed in die periode minder nederlagen dan de Alkmaarders.

o Alleen AZ (57) gebruikte in 2017/18 tijdens Eredivisiewedstrijden minder wisselmogelijkheden dan Feyenoord (63), maar Giovanni van Bronckhorst voerde wel de meeste wijzigingen in zijn basiself door dit seizoen (57).

o Tonny Vilhena werd tegen NAC Breda de eerste Feyenoord-middenvelder die in vier opeenvolgende Eredivisiewedstrijden direct bij een goal betrokken was sinds Otman Bakkal in 2012. De laatste middenvelder die dit vijf wedstrijden op rij deed, was Shinji Ono in 2004.

o Nicolai Jörgensen wacht al acht competitiewedstrijden op een goal of assist. In zijn profcarrière wachtte hij slechts eenmaal langer (15 duels, oktober 2010 tot augustus 2012).

o Giovanni van Bronckhorst leed twaalf van zijn 21 nederlagen als Eredivisietrainer in de winterperiode (21/12 - 20/03). Sinds zijn aanstelling in 2015 verloren slechts zeven teams meer Eredivisieduels in de winter.

o AZ (14320) en Feyenoord (13969) verstuurden dit Eredivisieseizoen meer passes dan elke andere ploeg.

o De Alkmaarders (4 keer winst) zijn bezig aan de langste winstreeks buitenshuis sinds april 2009. In november 2006 won AZ het voor het laatst meer opeenvolgende uitwedstrijden op rij in de Eredivisie (7).

o Wout Weghorst was sinds zijn komst betrokken bij zes van de tien Eredivisiedoelpunten van AZ tegen de traditionele top drie, waaronder een goal in de uitwedstrijd bij Feyenoord afgelopen seizoen.

o John van den Brom heeft als trainer in de Eredivisie enkel tegen AZ (0,25 punten per wedstrijd) een lager puntengemiddelde per wedstrijd dan tegen Feyenoord (0,45).