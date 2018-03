‘Liverpool, Dortmund en Juventus maken nog kans op begeerde Nederlander’

Javairo Dilrosun wordt begeerd. De negentienjarige vleugelaanvaller loopt komende zomer uit zijn contract bij Manchester City en O Jogo meldt dat Liverpool, Borussia Dortmund, Valencia, RB Leipzig en Juventus azen op de jongeling. Dilrosun zou volgens de Portugese krant vorige week echter in Lissabon zijn geweest om te onderhandelen met Benfica.

Er is naar verluidt (nog) geen akkoord bereikt met de Portugezen, waardoor de andere grote clubs uit Europa nog zouden kunnen toeslaan. Dilrosun, die wordt beschouwd als een van de grootste talenten in de opleiding van de Engelse topclub, zou uitkijken naar een nieuw avontuur, aangezien hij minder perspectief zou zien bij the Citizens, die graag willen verlengen met het talent.

Afgelopen week zou hij in Lissabon zijn geweest om te praten over een voorcontract bij Benfica, maar er is geen overeenstemming bereikt. De international van Nederland Onder-19, die in de zomer van 2014 de jeugdopleiding van Ajax verliet, doorliep verschillende jeugdteams bij the Citizens en is nu speler bij de Onder-23. De jongeling heeft zijn debuut in het eerste elftal nog niet gemaakt.