PSV lijkt doelman na akkoord met Real Betis te kunnen vergeten

PSV lijkt de komst van Pau López te kunnen vergeten. De doelman heeft volgens ABC de Seville bedankt voor onder meer Juventus en Tottenham Hotspur om uiteindelijk de overstap te maken naar Real Betis. De 23-jarige López heeft een aflopend contract bij Espanyol en stapt na dit seizoen dus transfervrij over naar los Béticos.

De voormalig jeugdinternational van Spanje heeft een akkoord bereikt over een contract voor vijf seizoenen en wordt bij Real Betis gezien als de uiteindelijke opvolger van Antonio Adán, die met zijn dertig jaar niet meer het eeuwige keepersleven heeft. Bovendien ligt Adán nog maar tot medio 2019 vast en gaat de 35-jarige back-up Dani Giménez vertrekken.

López stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van PSV. Zaakwaarnemer Albert Botines bevestigde in december in De Telegraaf nog een gesprek te hebben gehad met technisch manager Marcel Brands. Laatstgenoemde zag in López een eventuele vervanger van Jeroen Zoet, mocht de laatstgenoemde in de zomer uit Eindhoven vertrekken.