Liverpool liep Pique en Ronaldo op jonge leeftijd mis: ‘Ik raadde hem aan’

Liverpool had in het begin van deze eeuw Gerard Pique en Cristiano Ronaldo op de korrel. Alex Miller, tijdens het bewind van Gérard Houllier hoofd scouting op Anfield, vertelt in gesprek met ESPN dat hij beide spelers al op jonge leeftijd in de gaten had. Hij zag uiteindelijk zowel Pique als Ronaldo naar Manchester United vertrekken.

“Ik keek naar Pique en probeerde hem naar Liverpool te halen. Hij was met de Spaanse ploeg op een jeugdtoernooi en ik probeerde daar bij hem te komen. Maar zijn opa was er namens de Spaanse bond bij en hij gaf me geen toegang. Ik denk dat er toen al iets speelde met Manchester United”, vertelt Miller, die ook Ronaldo al vroeg in de gaten had. “Ik zei dat Liverpool hem vast moest leggen. Ik raadde Ronaldo aan, nadat ik hem had zien spelen op een jeugdtoernooi.”

“Daarnaast heb ik geprobeerd om John Terry naar Liverpool te halen. Op de slotdag van de competitie versloeg Chelsea ons op Stamford Bridge en na de wedstrijd sprak ik met hem. Ik vroeg hem in de spelerstunnel om zijn handtekening en terwijl hij tekende, vroeg ik: ‘mag ik je telefoonnummer? Houllier wil met je praten.’ Hij gaf het nummer van zijn zaakwaarnemer en vroeg ons om met hem te praten”, herinnert Miller zich.

“Houllier sprak met de zaakwaarnemer van Terry in de bus. Ik denk dat hij ons gewoon gebruikte om meer geld te krijgen bij Chelsea”, vervolgt hij. “Ik heb ook de wedstrijd gezien waarin Petr Cech en Milan Baros hun debuut maakten. Ik had Cech voor Liverpool, maar de club had net Chris Kirkland binnengehaald.”