ADO Den Haag beloont stagiair met 102 Eredivisie-duels in de benen

John Goossens is speler van ADO Den Haag. De middenvelder heeft een contract getekend dat hem tot medio 2019 aan de club uit de Hofstad verbindt en gaat met rugnummer 32 spelen bij het team van trainer Alfons Groenendijk.

De 29-jarige Goossens trainde sinds 19 februari mee bij ADO en maakte een ‘dermate goede indruk’ op de technische staf van Groenendijk dat hij nu heeft mogen tekenen. De linkspoot heeft geen verleden bij ADO, maar is wel een bekend gezicht in de Eredivisie, want hij speelde 102 wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland.

Goossens komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor NEC, Feyenoord, Pune City, Voluntari en Chicago Fire. In dienst van Feyenoord kwam de linkspoot tot drie doelpunten en vier assists in 34 wedstrijden. Hij pakte één prijs, want als selectiespeler van Ajax won Goossens in 2007 de Johan Cruijff Schaal.