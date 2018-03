‘Cagliari-middenvelder moet vrezen voor schorsing na positieve dopingtest’

Het lijkt erop dat Cagliari het voorlopig moet stellen zonder João Pedro, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De 26-jarige Braziliaan is na de wedstrijd tussen Sassuolo en Cagliari positief getest op het verboden middel diureticum. Dit is een middel dat ervoor zorgt dat de nieren gestimuleerd worden om meer urine aan te maken, waardoor je meer gaat plassen.

In de sport kan diureticum gebruikt worden om gewicht te verliezen. Ook kan je met het middel ander dopinggebruik maskeren, omdat de sporen daarvan sneller uit het lichaam verdwijnen. João Pedro is door de Italiaanse anti-dopingautoriteit tot nader order geschorst en na verder onderzoek zal hij zijn definitieve straf te horen krijgen.

De aanvallende middenvelder speelt sinds 2014 op Sardinië, nadat Cagliari hem overnam van het Portugese Estoril. Dit seizoen was João Pedro geregeld aanvoerder van de Sardijnse club en in 23 wedstrijden kwam hij tot 6 doelpunten en 1 assist. In december en januari moest de Braziliaan vier wedstrijden missen, doordat hij geschorst was na een schwalbe.