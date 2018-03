Vermeer: ‘Het is duidelijk dat ik geen serieuze kans heb gekregen’

Brad Jones speelde geen geweldige eerste seizoenshelft, maar mocht desondanks tussen de palen blijven staan van Giovanni van Bronckhorst. Kenneth Vermeer week uit naar Club Brugge, al had hij liever de kans willen krijgen in De Kuip.

De 32-jarige Vermeer voerde op het trainingskamp in Spanje een kort gesprek met Van Bronckhorst, zo vertelt hij voor de camera van Voetbal Inside: “Ik kreeg de mededeling dat er niet gewisseld zou worden. Je hoopt natuurlijk op een kans, maar als je die dan niet krijgt, dan ben je natuurlijk erg teleurgesteld. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik geen serieuze kans heb gekregen.”

DONE DEAL! Kenneth Vermeer heeft Feyenoord Rotterdam verlaten! ?????? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 19 januari 2018

Vermeer begon in België op de bank, maar verdreef de Rus Vladimir Gabulov uiteindelijk uit de basis. “Ik zit goed in mijn vel, heb het naar mijn zin.” De vijfvoudig international van het Nederlands elftal kende overigens geen gelukkig debuut, want hij dook tegen Standard Luik onder een hoekschop door waardoor het via Orlando Sá 0-1 werd voor les Rouches.

“Maar ik raak niet zo snel in paniek. Als jullie er wat van willen vinden, dan mag dat. Ik evalueer mijn dingen met de trainers. Wat de buitenwereld denkt, maakt me niet uit. Ik ben niet iemand die onzeker word, dat zit niet in mij”, aldus Vermeer, die tot dusverre vijf wedstrijden voor Club Brugge speelde en daarin zeven treffers om de oren kreeg.