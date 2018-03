‘Als het andersom was, zou iedereen zoals Barcelona en Ajax willen spelen’

Juventus is dit seizoen nog in de race voor het landskampioenschap, de Coppa Italia en de Champions League. Napoli kreeg dit seizoen veel lof voor het vertoonde spel, maar volgens Andrea Barzagli koop je daar uiteindelijk weinig voor. De 36-jarige verdediger stelt dat uiteindelijk aan het einde van de rit de prijzen tellen.

“Wij zullen nooit in staat zijn om zoals Napoli te spelen. Zij kunnen andersom ook niet zoals Juventus spelen. Napoli is heel anders dan wij, met een andere spelopvatting en andere fysieke kwaliteiten”, zegt Barzagli in gesprek met Tuttosport. Juventus won afgelopen dinsdag met 1-2 op Wembley van Tottenham Hotspur en plaatste zich zo voor de kwartfinale van de Champions League.

“Wat uiteindelijk telt, zijn de geschiedenisboeken. Teams worden vaker herinnerd door wat ze winnen dan door hoe ze spelen”, vervolgt de verdediger. Juventus staat momenteel één punt achter Napoli in de Serie A, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed. “Als het andersom was, zou iedereen zoals Barcelona en Ajax willen spelen. Maar wij hebben onze eigen karaktereigenschappen en zolang we blijven winnen, is dat prima.”