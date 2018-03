Van Dijk staat voor ultieme test: ‘Hij kan deze uitdaging wel aan’

Liverpool gaat zaterdag op bezoek bij Manchester United en bij een overwinning nemen the Reds de tweede plaats over van the Mancunians. Het wordt ook een confrontatie tussen spits Romelu Lukaku en Virgil van Dijk en Dietmar Hamann heeft vertrouwen in een goed optreden van de verdediger.

“Ik denk dat hij in staat zal zijn om Lukaku in bedwang te houden”, zo wordt Hamann geciteerd door Goal. “Hij is waarschijnlijk even lang als Lukaku en is waarschijnlijk sneller. Ik denk ook niet dat Van Dijk een fysiek duel schuwt. Je weet dat je Lukaku nooit negentig minuten lang onschadelijk kan maken omdat hij daar te krachtig, sterk en snel voor is, maar ik denk dat Van Dijk de uitdaging wel aankan.”

“Hoe minder je Lukaku in het spel kan laten maken, of hoe minder je de mensen ruimte geeft die Lukaku moeten bedienen, hoe beter het is”, aldus oud-middenvelder Hamann. De 26-jarige Van Dijk maakte in de voorbije transferperiode voor ongeveer 85 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en speelde er tot dusverre acht wedstrijden.