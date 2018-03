Bayern München breekt contract open van ‘dragende kracht’

Joshua Kimmich heeft zijn contract bij Bayern München met drie seizoenen verlengd. De 23-jarige rechtsachter, die van origine een middenvelder is, ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de koploper en titelverdediger van de Bundesliga.

“Joshua heeft zich de afgelopen tweeënhalf jaar ontwikkeld tot een dragende kracht van ons team”, legt bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge uit. “We zijn dan ook blij dat we hem langdurig aan ons hebben weten te binden. Gezien zijn zeer positieve ontwikkeling als rechtsback heeft Bayern zich verzekerd van ‘een naadloze overgang naar de toekomst’”, klinkt het.

“Joshua is een belangrijk onderdeel van de toekomst van Bayern en we hopen samen vele successen te vieren de komende jaren”, aldus sportief directeur Hasan Salihamidzic. Kimmich: “Ik ben erg verheugd dat ik mijn contract vroegtijdig heb kunnen verlengen. Dit geeft aan dat de club en de verantwoordelijken veel vertrouwen in me hebben. Dat maakt mij trots. Ik ben dankbaar dat ik mij hier op het allerhoogste niveau verder kan ontwikkelen.”

“Hier zijn de beste sportcondities aanwezig om ook de komende jaren een belangrijke rol te kunnen vertolken, zowel bij Bayern als de nationale ploeg. Mijn doelen, en die van de club, zijn erg ambitieus en ik wil er alles aan doen om die met het team te bereiken.” Kimmich kwam over van RB Leipzig en speelde tot dusverre 109 wedstrijden voor der Rekordmeister. Daarin was de 25-voudig international goed voor dertien doelpunten.