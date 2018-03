‘Ik ben te veel Almeloër om een traan te laten bij degradatie van FC Twente’

Heracles Almelo neemt het vrijdagavond in de streekderby op tegen FC Twente. Het zou weleens kunnen dat de derby volgend seizoen niet in de Eredivisie wordt afgewerkt, want de club uit Enschede vecht momenteel tegen degradatie. Jan Smit, voormalig voorzitter van Heracles en tegenwoordig voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB, zou dat niet erg vinden.

“Ik ben te veel Almeloër om een traan te laten bij degradatie van FC Twente”, zegt Smit in gesprek met De Telegraaf. Hij realiseert zich dat die uitspraak opvallend is voor iemand met zijn functie bij de KNVB. “Ik moet boven de partijen staan, maar er zijn sentimenten.” FC Twente bezet momenteel de zestiende plaats in de Eredivisie, met één punt voorsprong op hekkensluiter Sparta Rotterdam.

“Mensen in Almelo voelen zich achtergesteld bij Enschede”, vervolgt de huidige voorzitter van de RvC van de KNVB. Zijn oude club Heracles is momenteel de nummer elf van de Eredivisie en bivakkeert de afgelopen jaren in de middenmoot. “Vanuit het Twente-vak klinken altijd spreekkoren als 'Calimero Almelo'. Inmiddels voor ons een geuzennaam, want net als vorig seizoen staat Heracles weer ruim boven FC Twente.”