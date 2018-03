Icoon springt in de bres voor Van der Sar: ‘De spelers zijn de schuldigen’

Edwin van der Sar is de afgelopen dagen de gebeten hond bij Ajax. Onder anderen erelid Arie van Os uitte openlijk kritiek op het functioneren van de algemeen directeur, maar Sjaak Swart neemt het voor de 47-jarige oud-doelman op.

Volgens de clubicoon moet er niet naar Van der Sar, maar naar de spelersgroep worden gekeken, zo vertelt hij aan Harry Vermeegen: “Ik vind het allemaal flauwekul. De schuldige in de laatste drie wedstrijden, over de rest hoef ik het niet meer te hebben, zijn de spelers zelf. Als jij in drie wedstrijden dertien tot vijftien goals moet maken en je maakt ze niet, dan kun je moeilijk zeggen dat het de schuld van de trainer is of dat de directeur de schuldige is. De spelers zijn de schuldigen.”

“Als je gewoon met 0-5 had gewonnen van PEC en ADO, want dat had het moeten zijn, en je had Vitesse in het laatste kwartier alsnog met vier goals verschil kunnen laten verliezen… Zoveel kansen heb je gehad. Daar kan een ander niets aan doen, de spelers zijn fout. Als we die drie wedstrijden gewonnen hadden, weet je wat die verslaggevers dan geroepen hadden? ‘Wat geweldig dat Ajax. Ze staan maar op vijf punten, dat halen ze nog in.’ Zo gaat dat toch in het voetbal. Altijd dat gezeur erna, ik word er helemaal gek van. Ajax heeft het zelf laten liggen.”

Van der Sar zei donderdag in De Telegraaf overigens niets met de kritiek te kunnen. “Ik vind dat meneer Van Os het ook niet via de krant had moeten doen, maar die laat tenminste nog zijn naam erbij zetten. Anoniem vanuit de club, daar kan ik niks mee. Wees dan een grote kerel en zeg wie je bent”, aldus de oud-sluitpost, die sinds november 2015 algemeen directeur is bij Ajax. Daarvoor was hij directeur marketing en werd hij intern ‘opgeleid’ voor het grotere werk door Michael Kinsbergen.