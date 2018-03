‘Neymar heeft spijt van recordtransfer en biedt zich aan bij Barcelona’

Neymar maakte afgelopen zomer voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar volgens Mundo Deportivo heeft de Braziliaan hier inmiddels spijt van. Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Neymar en volgens de Catalaanse krant heeft hij zich weer aangeboden bij zijn oude werkgever.

Nog voordat Neymar onlangs geblesseerd raakte, maakte hij bij zijn voormalig ploeggenoten en de clubleiding van Barcelona kenbaar dat hij spijt heeft van zijn vertrek. De aanvaller zou zich realiseren dat hij eigenwijs is geweest en mist Barcelona, waardoor hij zich bij de Catalaanse club heeft aangeboden. Neymar had naar verluidt niet verwacht dat het niveau in de Ligue 1 zoveel lager zou liggen dan in LaLiga.

Als het aan Neymar ligt, keert hij in seizoen 2019/20 terug in Barcelona. Barça heeft op dit moment echter geen oren naar de terugkeer van de aanvaller. De voornaamste reden hiervoor zou weleens zijn transfersom kunnen zijn, want AS meldt vrijdagochtend dat Paris Saint-Germain allerminst van plan is om mee te werken aan een transfer van de recordaankoop. Real Madrid heeft bij de vader van Neymar geïnformeerd naar de transfersom.

De Koninklijke heeft vervolgens te horen gekregen dat Neymar circa vierhonderd miljoen euro moet kosten. Vertegenwoordigers van Real Madrid hebben afgelopen week met Neymar senior gesproken in Parijs. Bij de Madrilenen is men ervan overtuigd dat de Braziliaan graag in het shirt van Real Madrid wil spelen, dus voorlopig is het alleen nodig om het nog eens te worden met Paris Saint-Germain.