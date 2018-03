‘Appie heeft altijd in me geloofd, ook toen ik wegging bij Ajax’

Steven Bergwijn speelde tot 2011 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in die periode ook kennis met Abdelhak Nouri. Laatstgenoemde liep in juli na hartproblemen te hebben gekregen tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen ernstige en blijvende hersenschade op en dat doet ook Bergwijn veel verdriet.

“Het was heel moeilijk en zal altijd iets moeilijks blijven”, verklaart de aanvaller van PSV in een interview met de Volkskrant. “Ik denk nog steeds dagelijks aan hem. Abderrahim (broer van Nouri, red.) zegt tegen me: we moeten doorgaan, dat is wat Appie wil. Appie heeft altijd in me geloofd, ook toen ik wegging bij Ajax. We speelden daarna samen in de jeugdteams van Oranje, zagen elkaar heel veel. Ik ben opgegroeid bij die familie. Wat ik nu allemaal doe, doe ik voor hem.”

Het laatste bericht dat Ajax over Nouri naar buiten bracht, dateert van 6 januari. Men reageerde op het bericht dat de familie-Nouri een letseladvocaat in de arm heeft genomen. “Het is bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die onderzoek doet. Wij werken daar volledig aan mee. Alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld. Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie aan derden zoals de media, aangezien het hier om een medisch en dus vertrouwelijk dossier gaat. Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen.”

De kans is aanwezig dat Nouri nooit meer aan voetballen toekomt, terwijl vriend Bergwijn wekelijks in de basis staat in de Eredivisie. Bergwijn begint steeds belangrijker te worden voor PSV en werd woensdag zelfs opgeroepen voor Oranje: “Mensen mogen zeggen dat het niet snel genoeg gaat. U mag dat ook zeggen, maar, met alle respect, u weet niet wat ik weet. Bij de een komt het sneller dan bij de ander. Ik weet wat ik kan, maar leg mezelf niet te veel druk op”, reageert de twintigjarige Bergwijn.