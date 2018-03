‘Een stel randdebielen bezorgt hun club alleen maar ellende'

Erwin van de Looi stapte donderdag op als trainer van Willem II. De 46-jarige oefenmeester zou eigenlijk aan het einde van dit seizoen afscheid nemen, maar onder druk van de ontevreden aanhang besloot hij per direct te vertrekken. De onafhankelijke supportersgroepen hadden deze week aangedrongen op het ontslag van Van de Looi. In een gezamenlijke pamflet onder de kop 'Erwin out' riepen ze op tot diverse acties.

Frans Adelaar weet precies wat Van de Looi heeft doorgemaakt bij Willem II. Hij werd in 2006 weggejaagd door supporters van ADO Den Haag. "Een stel randdebielen denkt dat ze het goede doen, maar ze bezorgen hun club alleen maar ellende", vertelt Adelaar vrijdag in het Algemeen Dagblad. “Ze moeten hun club door dik en dun steunen. Zolang beleidsbepalers vertrouwen hebben in de trainer, ga je toch niet de handdoek werpen?”

Het overkwam Joop Gall zes jaar geleden ook bij Go Ahead Eagles, dat met 5-1 bij Helmond Sport had verloren én assistent Paul Bosvelt had weggestuurd. Supporters kwamen verhaal halen bij de bus, in de eerste plaats over het gedwongen vertrek van de clubicoon. “Maar we hadden afgesproken dat we daar niets over zouden zeggen. Dat escaleerde. Bij de club was er de angst dat supporters de volgende wedstrijd het veld op zouden komen bij een achterstand. Toen heb ik gezegd: dan kan ik maar beter stoppen. Van een icoon win je het nooit. Daar ga ik geen ruzie mee maken."

De onafhankelijke supportersgroepen van Willem II zouden komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV pas na vijf minuten de tribunes worden betreden. De clubleiding weigerde woensdag haar oor te luister te leggen bij de fanatieke fans en sprak in niet mis te verstane woorden het vertrouwen uit in Van de Looi, die een dag later echter besloot om op te stappen. Willem II staat net boven de degradatiezone in de Eredivisie op de vijftiende plaats, met vijf punten meer dan nummer zestien FC Twente.

Gall kan de afwegingen van Van de Looi wel begrijpen. "Als hij denkt dat het beter is om een stap terug te doen omdat de negatieve stemming overslaat op de groep, dan vind ik dat heel sterk. Zo heb ik het zelf ook gevoeld. Looi is een intelligente jongen, ik denk niet dat hij over één nacht ijs is gegaan." Adelaar vindt het jammer dat het zo is gelopen in Tilburg. “Supporters die het niet met je eens zijn, geef je nu hun zin. De volgende keer gaan ze het weer zo doen.”