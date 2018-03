‘PSV denkt nog altijd aan zomerse komst van bijna transfervrije Ajacied’

Nick Viergever is nog altijd een van de opties om na dit seizoen de defensie van PSV te versterken, maar meer nog niet, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdag. Volgens het regionale dagblad staat bij PSV alles in het teken van de titelstrijd en gaat men pas over tot transferzaken zodra de prijzen zijn verdeeld.

PSV heeft momenteel niet de intentie om tot dat moment ook maar iets over een (aanstaande) mutatie bekend te maken, zo stelt het dagblad. Technisch manager Marcel Brands had vier jaar geleden ook al interesse in de 28-jarige Viergever, die destijds AZ inruilde voor een contract tot medio 2018 met Ajax. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat club en speler de contractuele samenwerking in Amsterdam voortzetten.

PSV heeft in de winterstop bij Viergever aangegeven hem als een optie voor de defensie van komend seizoen te zien. Werder Bremen toonde in januari eveneens interesse, maar Ajax verleende geen medewerking. Dat was vorig jaar zomer ook al het geval, toen Bayer Leverkusen in Amsterdam aanklopte. Zaakwaarnemer Arnold Oosterveer wilde aan het regionale dagblad niets kwijt over de toekomst van zijn cliënt.

Ajax nam de linksbenige verdediger in de zomer van 2014 over van AZ. Vorig seizoen veroverde Viergever een definitieve basisplaats onder trainer Peter Bosz en ook onder diens opvolger Marcel Keizer was hij een vaste waarde in de Amsterdamse defensie. Door blessureleed speelde hij sinds medio november geen enkele wedstrijd meer.