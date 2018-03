‘Vitesse bereikt principe-akkoord en wacht op verblijfsvergunning’

Vitesse heeft een principe-akkoord bereikt met Leonid Slutsky, zo meldt de Gelderlander vrijdag. Alleen werkvergunningen staan de komst van de Russische trainer naar Arnhem nog in de weg. De 46-jarige Slutsky moet in GelreDome de opvolger worden van Henk Fraser, die na twee jaar afscheid neemt van de club.

Onder meer een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning zijn nodig om Slutsky in Nederland werkzaam te laten zijn. Rusland behoort immers niet tot de EER (Europese Economische Ruimte), waarin vrij vervoer van personen en goederen is vastgelegd. De procedure loopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die toetst of de Rus aan alle voorwaarden voor toelating tot Nederland voldoet.

Slutsky was voor het laatst als hoofdcoach actief bij Hull City, waar hij in december vertrok. Eerder maakte Slutsky, die uit het netwerk van Vitesse-eigenaar Alexander Tsjigirinski komt, naam als hoofdtrainer van CSKA Moskou, waarmee hij drie keer landskampioen werd. Ook was de oefenmeester tussen augustus 2015 en juni 2016 bondscoach van het nationale elftal van Rusland, maar nadat de ploeg laatste eindigde in de EK-groep, stapte hij op.

Slutsky had eerder dit jaar rondom de FA Cupwedstrijd Chelsea - Newcastle United een ontmoeting met de Vitesse-leiding, bestaande uit algemeen directeur Joost de Wit en technisch directeur Marc van Hintum. De keuze voor een Russische trainer zou in het beeld passen van de steeds verder gaande Russische inmenging bij Vitesse.