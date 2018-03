PSV stoort zich aan berichten over huldiging: ‘Het is ook nog eens ongepast’

Toon Gerbrands vindt dat de gemeente Eindhoven op de zaken vooruit loopt. Indien PSV de titel in april pakt, volgt een dag na de kampioenswedstrijd de huldiging, zo liet de gemeente aan diverse Brabantse media weten. "Wat ons betreft is het gewoon nog veel te vroeg om hierover nu al over te praten", zo stelt de algemeen directeur.

"Met ons is daarover door niemand gesproken, dus we begrijpen niet waarom hierover mededelingen worden gedaan", vertelt Gerbrands in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "We staan er goed voor. Dat is helder en daar doen we ook niet moeilijk over. Het is aan ons om het nu af te maken, maar laten we wel even de zaken in het juiste perspectief blijven zien."

PSV heeft momenteel tien punten voorsprong op Ajax. In de Eredivisie staan nog acht speeldagen op het programma. "Er is bij ons geen enkel idee dat we er al zijn of dat we ons al in de handen wrijven. Integendeel zelfs. Het zou niet realistisch zijn en ook nog eens ongepast richting tegenstanders om al met potlood een titel in te vullen.”

“Wij willen wedstrijden blijven winnen en daarop is de focus volledig gericht. Daarom zijn we nu niet bezig met andere dingen en zeker niet met een huldiging." PSV komt zaterdagavond in actie bij streekgenoot Willem II, terwijl Ajax een dag later in eigen huis tegen sc Heerenveen speelt.