Lazio moet door fraaie goals gelijkspel toestaan; Marseille op rozen

Lazio is er donderdagavond niet in geslaagd om in eigen huis van Dynamo Kiev te winnen. De Italianen kwamen in eerste instantie zelfs op achterstand, maar keerden de wedstrijd in de tweede helft in tien minuten om. Een prachtige uithaal van Júnior Moraes bezorgde Kiev echter het belangrijke gelijkspel. Olympique Marseille nam tegelijkertijd een flink voorschot op de kwartfinales van de Europa League, aangezien de Fransen met 3-1 te sterk waren voor Athletic Club.

Lazio - Dynamo Kiev 2-2

Simone Inzaghi ruimde in het hart van zijn defensie opnieuw plek in voor Stefan de Vrij en de Oranje-international zag van achteruit een redelijk gelijk opgaande eerste helft, waarin de grootste kans voor de thuisploeg was. Felipe Anderson kreeg na een kwartier spelen door een knap steekballetje de tijd en ruimte om uit te halen, maar stuurde zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal. Dynamo, dat zich in de eerste helft in aanvallend opzicht koest hield, sloeg vlak na rust wel toe. Artem Besiedin kopte een voorzet weer terug voor het doel langs, waarna de instormende Viktor Tsygankov controleerde en fraai scoorde met de hak.

Lang konden de bezoekers hier niet van genieten, want tien minuten na de openingstreffer stond het 2-1 voor Lazio. Ciro Immobile knalde op aangeven van Felipe Anderson de gelijkmaker binnen en de Braziliaanse aangever zorgde dankzij een assist van Sergej Milinkovic-Savic niet lang daarna voor de voorsprong. Daar bleef het echter niet bij, want de tweede sublieme goal van de avond bezorgde de Oekraïners toch nog een punt. Júnior Moraes ontving de bal op een meter of 25 van het doel, draaide, haalde uit en zag zijn schot op fraaie wijze over over Thomas Strakosha heen zeilen. In de slotminuten gebeurde er met een schot van Immobile op de paal en een tweede gele kaart voor Denys Garmahs nog genoeg, maar geschoord werd er niet meer.

Olympique Marseille - Athletic Club 3-1

Marseille kende in eigen huis niets minder dan een droomstart. Op aangeven van Florian Thauvin tikte Lucas Ocampos na een minuut al de openingstreffer binnen en de 2-0 kwam na nog geen kwartier spelen van de voet van Dimitri Payet. De captain controleerde de bal na slecht uitverdedigen van Baskische kant met de borst en schoot in een keer uit de lucht heerlijk raak. De beste mogelijkheden waren in het restant van de eerste helft ook voor de Fransen, maar Marseille kon niet voorkomen dat het voor rust toch een treffer moest incasseren.

Adil Rami kreeg nadat de bal tegen hem aan werd geschoten wegens hands een penalty tegen en Aritz Aduriz pakte het cadeautje gretig uit. Ondanks deze tegenvaller ging Marseille na de thee vrolijk verder waar het gebleven was en liep het met nog een ruim halfuur te gaan verder uit. Payet slingerde een bal van rechts de zestien in en een inlopende Ocampos kon zijn tweede van de avond binnen schieten. Het was aan Iago Herrerín te danken dat de score niet nog verder opliep, aangezien hij goed ingreep bij kansen voor Clinton N’Jie en Maxime López.