Assist Depay in Russische vrieskou; Atlético maakt return overbodig

Met Memphis Depay en Kenny Tete in de basiself heeft Olympique Lyon weten te winnen in de vrieskou van Moskou. Les Gones waren met 0-1 te sterk voor CSKA Moskou en de enige treffer van het duel werd gemaakt door Marcelo, die op aangeven van Depay binnenkopte. Atlético Madrid had in eigen huis geen problemen met een andere Russische ploeg en zette Lokomotiv Moskou met 3-0 opzij.

CSKA Moskou - Olympique Lyon 0-1

Kenny Tete en Memphis Depay begonnen in de basis bij les Gones, die na een klein kwartier spelen goed weg kwamen toen Ahmed Musa een schot net naast zag vliegen. De voormalige VVV’er kreeg een paar minuten later nog een goede kans, voordat Lyon zich in aanvallend opzicht ook voor het eerst liet zien. Houssem Aouar ging twee tegenstanders voorbij, maar stuitte uiteindelijk op Igor Akinfeev.

De laatste kans voor de onderbreking was weer voor CSKA, maar Anthony Lopes pareerde een schot van Aleksandr Golovin met verve. In de tweede helft onderscheidde Depay zich ook in offensief opzicht: een vrije trap van de Oranje-international kon met nog een klein halfuur te gaan maar net worden gestopt door Akinfeev. De Russische doelman was een paar minuten wel kansloos bij een corner van Depay. Marcelo sprong hoger dan alles en iedereen en kopte de enige treffer van de avond binnen.

Atlético Madrid - Lokomotiv Moskou 3-0

Pas één keer verloor Atlético Madrid een thuiswedstrijd tegen een Russische ploeg, toen Rubin Kazan in 2013 met 0-2 won in de Spaanse hoofdstad. Al snel zag het er naar uit dat los Colchoneros dat zo zouden houden, temeer omdat trainer Diego Simeone zijn sterkste team in het veld bracht. Al vroeg in het duel was Ángel Correa dicht bij een treffer, maar zijn poging trof geen doel. Saúl Ñíguez was niet veel later wel trefzeker met een fantastische knal van afstand. Het was zijn tiende doelpunt in Europees verband en al die goals waren openingstreffers.

Vlak na rust verdubbelde Diego Costa de marge, nadat hij de rebound van een door Lokomotiv-doelman Guilherme gekeerde inzet van Antoine Griezmann binnentikte. Het was voor de spits al zijn zesde doelpunt voor Atlético in twaalf wedstrijden en alleen Griezmann en Kévin Gameiro scoorde tot dusver vaker. In de slotminuut zorgde Koke nog voor de derde Madrileense treffer, waardoor Atlético volgende week met een comfortabele uitgangspositie naar Rusland reist.