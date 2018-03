Pressingmachine Red Bull Salzburg boekt verrassende zege in Dortmund

Red Bull Salzburg heeft een stunt uitgehaald in het Signal Iduna Park. De Oostenrijkers, de enige landskampioen die nog actief is in de Europa League, wonnen met 1-2 van Borussia Dortmund, mede dankzij twee treffers van Valon Berisha. Alle doelpunten in het het vermakelijke duel vielen na rust.

Van alle officiële wedstrijden verloor Red Bull Salzburg er dit seizoen slechts één. Met een voorsprong van tien punten op naaste achtervolger Sturm Graz gaat de ploeg van trainer Marco Rose aan de leiding in de Oostenrijkse Bundesliga. Borussia Dortmund ontmoette toevallig afgelopen weekend het Red Bull-filiaal uit Duitsland; er werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen RB Leipzig. Die Borussen plaatsten zich met de nodige moeite voor de achtste finale van de Europa League na twee ontmoetingen met Atalanta.

>

In het eerste half uur vielen er nog weinig doelpogingen te noteren en was een te hoog schot van André Schürrle het voornaamste gevaar. Nadat Michy Batshuayi net een voorzet van Mahmoud Dahoud had gemist, kreeg Red Bull Salzburg vlak voor rust twee grote kansen. Hwang Hee-chan werd gestopt door Dortmund-doelman Roman Bürki, waarna Moanes Dabour de rebound binnen leek te koppen. Marcel Schmelzer voorkwam echter op het laatste moment een doelpunt. Vervolgens was Hwang opnieuw gevaarlijk, nadat zijn schot de paal raakte.

Vijf minuten na rust was het wel raak. Ömer Toprak hield Hwang vast, al was het de vraag of de Zuid-Koreaan al wel in het strafschopgebied was. De gegeven strafschop werd verzilverd door Valon Berisha. De Kosovaars international was kort daarna opnieuw trefzeker, nadat hij bediend werd door Stefan Lainer. In de fase na rust had Borussia Dortmund weinig in te brengen tegen de pressingmachine uit Salzburg, waar Ajax eerder in 2014 kennis mee maakte.

Na een uur spelen bracht Schürrle de spanning in de wedstrijd terug. Hij werkte al strompelend een voorzet van Christian Pulisic tegen de touwen. In het slot van het duel ging Borussia Dortmund nog wel nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt, maar verder dan een schot van Schürrle kwam het niet meer. Over een week staat de return in Salzburg op het programma en daar zal Borussia Dortmund het moeten stellen zonder de eigen aanhang. De fans van die Borussen boycotten het duel in Oostenrijk als protest tegen Red Bull.