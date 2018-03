Ervaringsdeskundige Jesus adviseerde Neymar: ‘Hij stuurde me een berichtje'

Neymar brak onlangs zijn middenvoetsbeentje en moet daardoor voorlopig geblesseerd toekijken. Het is de vraag of de aanvaller van Paris Saint-Germain tijdig fit is voor het WK, waar Brazilië op 17 juni aan begint met de wedstrijd tegen Zwitserland. Gabriel Jesus kampte een jaar geleden met dezelfde blessure en Neymar vroeg zijn landgenoot om advies.

“Hij stuurde me een berichtje en ik wist in eerste instantie niet wat hij had, maar hij vroeg me dingen over de blessure. Ik heb hem uitgelegd hoe het voelt en hoe de revalidatie in zijn werk gaat. Hij is al geopereerd, is herstellende en probeert alweer te lopen”, zegt Gabriel Jesus in gesprek met diverse Engelse media. De aanvaller van Manchester City moest afgelopen jaar geregeld geblesseerd toekijken.

“Je gaat toch denken aan de vorige wedstrijd waarin je geblesseerd raakte, ook al wil je dat niet. Je hebt een beetje angst. Als je meer en meer gaat spelen, gaat die angst langzaam weg”, vervolgt de Braziliaan, die de afgelopen tijd met een knieblessure kampte. “Tegen Basel had ik misschien nog een beetje angst. Bij bepaalde bewegingen was ik bang dat ik weer geblesseerd zou raken. Ik weet dat er altijd wat kan gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd dat die angst gaandeweg zal verdwijnen.”

Tijdens de blessure van de aanvaller liet Sergio Agüero zich van zijn beste kant zien, terwijl zijn concurrent voor de spitspositie in de Braziliaanse ploeg, Roberto Firmino, ook uitstekend presteerde. “Dat heeft geen invloed op mijn spel. Ik ben meer een goede vriend en een fan dan een concurrent. Dus als Firmino een goed seizoen doormaakt, vind ik dat alleen maar fantastisch. We zijn goede vrienden en spreken elkaar geregeld. Voor Agüero geldt hetzelfde, hij is mijn ploeggenoot en ik hoop dat hij goed presteert.”