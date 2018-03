Onana: ‘Een klap in het gezicht, alsof alles voor niets was geweest’

André Onana ontpopte zich vorig seizoen bij Ajax ondanks de aanwezigheid van Tim Krul als de opvolger van Jasper Cillessen en de Kameroener stond zijn plaats onder de lat niet meer af toen de huidige doelman van Brighton & Hove Albion weer fit was. In die tijd bouwde hij een speciale band op met keeperstrainer Carlo l’Ami, die hem nu nog altijd bijstaat.

“Voor uitwedstrijden was ik in het begin ook nerveus. Nu kun je me wakker maken voor een uitwedstrijd. Feyenoord away? I lóóóve it! Maar de eerste keer zag ik als een berg op tegen die wedstrijd. Maar zoals altijd wist Carlo de zenuwen uit mijn lijf te praten. Hij is echt heel belangrijk voor mij geweest”, vertelt de doelman in gesprek met ProShots Magazine.

Onana had veel aan de steun van de keeperstrainer toen Ajax begin dit seizoen uitgeschakeld werd in de voorrondes van de Champions League en daarna door toedoen van Rosenborg ook uit de Europa League vloog: “Nota bene drie maanden na de finale in Stockholm! Het was een klap in het gezicht, alsof alles voor niets was geweest.”

Na dat echec aan het begin van het seizoen kreeg Onana het gevoel dat niemand zich meer de kwartfinales en halve finales van vorig jaar tegen Schalke 04 en Olympique Lyon nog herinnerde. De doelman moest zich echter ook alweer snel over de teleurstelling heen zetten: “Maar dat is het leven hè. Je moet nooit denken dat je er al bent. Je moet altijd scherp blijven. Zeker als voetballer.”