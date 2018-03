‘Twijfelend Groningen moet spoedig besluit nemen over toekomst smaakmaker’

FC Gronigen huurt Ritsu Doan dit seizoen van het Gamba Osaka. Volgens RTV Noord moeten de Groningers op korte termijn een beslissing nemen over de toekomst van de negentienjarige Japanse smaakmaker. Voor 1 mei moet FC Groningen laten weten of men de optie tot koop in het huurcontract van Doan zal lichten.

Ron Jans, technisch manager in Groningen, is tevreden over de ontwikkeling van Doan, maar twijfelt toch of de Trots van het Noorden de optie tot koop moet lichten. Het is onbekend hoe hoog het bedrag is dat FC Groningen in dat geval neer moet tellen voor Doan, maar dat zou aan de hoge kant zijn. RTV Noord spreekt van een ‘fors prijskaartje’.

Indien FC Groningen Doan definitief over besluit te nemen van Gamba Osaka, zal de Japanner een driejarig contract ondertekenen in het Noordlease Stadion. Tot dusver speelde hij dit seizoen 23 wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij voor 7 doelpunten en 3 assists zorgde.