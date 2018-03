Aubameyang ziet Arsenal tegen oude club spelen: ‘Ik was best wel verlegen'

Het treffen tussen AC Milan en Arsenal is een bijzondere voor Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese spits van the Gunners stond tussen 2007 en 2012 onder contract in Milaan, maar brak daar nooit door. Aubameyang zal echter niet in actie komen tijdens de dubbele ontmoeting, omdat hij niet speelgerechtigd is voor de Europa League.

“Ik was nog erg jong toen ik bij Milan speelde, ik had nog weinig ervaring. Maar ik leerde daar wel hoe ik een professional moest worden. Ik had geluk dat op dat moment spelers als Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Kaka, Clarence Seedorf en Ronaldo bij Milan speelden”, zegt Aubemeyang in gesprek met verschillende Engelse media. Milan verhuurde de spits aan Dijon, Lille OSC, AS Monaco en Saint-Étienne en liet hem uiteindelijk definitief naar laatstgenoemde club vertrekken.

“Ik was best wel verlegen, maar vond het prachtig om naar die topspelers te kijken en heb op die manier veel geleerd”, vervolgt de spits, die niet speelgerechtigd is in de Europa League omdat ook Borussia Dortmund in dat toernooi uitkomt. “Mijn familie is voor Arsenal, ook al zijn ze allemaal opgegroeid met Milan. Het leven is nu eenmaal zo gelopen en tegenwoordig zijn ze voor Arsenal. Maar natuurlijk is er ook veel respect, Milan heeft veel voor ons gedaan.”