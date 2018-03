eDivisie: Ajax vernedert Friezen: ‘What the f*ck is hier gebeurd?’

eDivisie speelronde 9

Vorige week greep Ajax de macht in de eDivisie en dus lag de druk in speelronde negen bij Dani Hagebeuk die het opnam tegen het sc Heerenveen van Niels Krist. Na negentig minuten had de kersverse koploper flink aan zelfvertrouwen getankt en stond een klinkende 5-0 overwinning op het bord. Heerlijk voor Dani en pijnlijk voor de Friezen of zoals Niels het verwoordde: ‘What the f*ck is hier gebeurd?’ De boost voor het doelsaldo van de Amsterdammers betekende werk aan de winkel voor de achtervolging. Ali Riza Aygün van PSV evenaarde de prestatie op dinsdag in het uitduel tegen Willem II (0-5), terwijl Aristote Ndunu met AZ de punten naar het Feyenoord van Jaey Daalhuisen zag gaan (2-1). Daardoor hebben beide teams nu twintig punten en staan op vijf punten achterstand van Ajax.

Dani veegt de vloer aan met Friezen: 5-0



Samenvatting Willem II – PSV (0-5)

Samenvatting Feyenoord – AZ (2-1)

Wedstrijd van de week

Vorige week zagen we hoe Tom Heijnen compleet de controle over zijn emoties verloor toen hij met Roda JC tegen een zepert aanliep tegen het Heracles Almelo van Bryan Hessing. Deze speelronde mocht hij het opnemen tegen Spartaan en vriend van de show Frank van der Slot. De wedstrijd mondde uit in een waar doelpuntenspektakel met maar liefst tien treffers waarbij Tom aan het langste eind trok. Pijnlijk voor Frank die vorige in ook al zo’n doelpuntrijk duel zijn meerdere moest erkennen in Mitchel Denkers van ADO Den Haag (4-5). De clubs uit Rotterdam en Kerkrade staan nu beide op dertien punten en onderaan het linkerrijtje met dertien punten.

Tom Heijnen houdt emoties onder controle en pakt volle drie punten



Stand

De resultaten in speelronde negen zorgen niet voor spectaculaire wisselingen in de stand. De gehele top acht blijft in tact en ook PEC Zwolle en Willem II blijven onderaan bungelen in de tweede seizoenshelft op de Xbox. Cultheld Menno Bouhuijzen van NAC Breda wist wel een spaarzaam puntje te sprokkelen, maar moest desalniettemin toezien hoe hij gepasseerd werd op de ranglijst door Emre Benli van FC Twente die eindelijk zijn vorm lijkt te hervinden. Hij pakte in de derby tegen Heracles Almelo de volle punten waardoor het gevloek en getier van Bryan weer ouderwets door de studio schalde.

Samenvatting ADO Den Haag – NAC Breda (3-3)

Samenvatting VVV Venlo – Excelsior Rotterdam (0-2)

Samenvatting FC Groningen – PEC Zwolle (5-1)

Samenvatting Heracles Almelo – FC Twente (1-2)

Samenvatting FC Utrecht – Vitesse (2-2)

De stand na negen speelrondes in de tweede competitiehelft van de eDivisie op de Xbox.

Doelpunt van de week

Vorige week was het Dani die zijn nummer een-positie extra elan gaf door het doelpunt van de week te maken. In speelronde negen blijft hij echter op de tweede plek van het top goals-klassement steken met zijn schuiver van Ruud Gullit tegen het sc Heerenveen van Niels Krist. De eerste plek is ditmaal voor Nick den Hamer die met FC Groningen na een dragback in de zestien een uitstekende goal maakt tegen Stefan 'PECMAN' Vellinga en daarmee extra glans gaf aan de ruime 5-1 overwinning.

De vijf topgoals van speelronde 9



Play like a Pro

Daniël Kuipers van Willem II en Danny Hazebroek van FC Utrecht schoven deze week aan bij Justus. Daniël vertelde over zijn 4-2-3-1 opstelling, een formatie die toevallig ook door Danny wordt gehanteerd in tegenstelling tot veel andere eDivisionisten die 4-1-2-1-2 Small spelen. Danny, die op dit moment internationaal de hoogst geplaatste speler van de achttien is op het leaderboard, geeft uitleg over de manuele spelersinstructies en de instellingen die hij voor zijn vleugelverdedigers en aanvallende middenvelders gebruikt.

Play like a Pro: Danny Hazebroek

