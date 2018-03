‘Ik ga niet weg bij Ajax om bij een andere club op de bank te zitten’

André Onana beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en werd daarna al snel in verband gebracht met een overstap naar een grotere competitie. De Kameroener bleef echter actief in de Johan Cruijff ArenA, waar hij ook dit seizoen een belangrijke schakel is in de ploeg van Erik ten Hag. Onana lijkt niet enorm veel haast te hebben om uit Amsterdam te vertrekken.

“Ik heb een contract tot 2021. Natuurlijk heb ik mijn ambities. De absolute top halen bijvoorbeeld. Maar ik ben nog jong, ik ga niet naar een andere club om op de bank te zitten”, vertelt hij in gesprek met ProShots Magazine. “Voorlopig liggen mijn ambities hier in Amsterdam. Ik wil de beste keeper van Nederland worden, met Ajax de Champions League bereiken en kampioen worden.”

Onana werkte vorig seizoen onder Peter Bosz en de trainer, die zelf naar Borussia Dortmund ging, liet hem toen weten dat Ajax niemand wilde laten vertrekken: “De trainer zei: ‘André... er gaat niemand weg. We willen de ploeg bij elkaar houden en mogelijk zelfs verbeteren.’ Dat Bosz uiteindelijk degene was die vertrok, verbaasde Onana dan weer niet: “Yeah, that’s football”, kijkt hij nuchter terug op de situatie.