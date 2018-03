Keeperstrainer NEC onwel: ‘Situatie stabiel en niet levensbedreigend’

Wilfried Brookhuis, de keeperstrainer van NEC, is nadat hij woensdag onwel werd op de ochtendtraining opgenomen in het Radboud UMC, zo laten de Nijmegenaren donderdag weten via de officiële kanalen.

Nadat Brookhuis onwel was geworden op de training, werd hij door de medische staf van NEC naar de spoedeisende hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek bleek dat de keeperstrainer een kleine bloeding in de hersenen had. Besloten werd om hem naar het Radboud UMC over te plaatsen. De club uit de Jupiler League meldt dat de situatie van Brookhuis stabiel en niet levensbedreigend is.

“Vanuit NEC willen we vragen om Wilfried en zijn familie de tijd en rust te geven tijdens het herstel. Via onze kanalen houden wij u, zodra hier meer over te melden is, op de hoogte over de gezondheidstoestand van Wilfried”, meldt NEC. “Wij wensen Wilfried en zijn familie, namens alles en iedereen bij ons NEC, veel sterkte en een goed herstel toe!”