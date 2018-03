‘Sergeant’ van Mourinho: ‘Hij weet dat ik de ‘soldatenmentaliteit’ heb'

Komende zaterdag staat de kraker tussen Manchester United en Liverpool op het programma. The Red Devils hebben momenteel twee punten meer dan de ploeg van Jürgen Klopp en Romelu Lukaku wilde die voorsprong graag behouden of zelfs vergroten. De Belgisch international zegt dat José Mourinho veel van hem verwacht.

“Ik denk dat dat manager in zijn hoofd denkt dat ik zijn sergeant ben op het veld. En dat is vreemd voor een spits, want het zijn meestal de middenvelders”, zegt Lukaku in gesprek met Thierry Henry namens Sky Sports. "Ik heb altijd hard gewerkt en ben dankbaar. Hij is erg goed voor mij geweest en hij weet dat ik de ‘soldatenmentaliteit’ heb."

“Ik vind dat ik veel werk verricht voor de ploeg en hij weet dat hij naar me toe kan stappen voor van alles en nog wat. Ik zet altijd de ploeg op de eerste plek, dan mijzelf. Dat is ook wat ik hem verteld heb. Ik zei: ‘Het team is het belangrijkste.’ United won vorig jaar drie prijzen en Lukaku, die sinds afgelopen zomer op Old Trafford actief is, wil weten hoe het voelt om een trofee in handen te hebben.

“Het verlangen om te winnen is groter dan ooit sinds ik me bij de club heb aangesloten. Ik heb altijd al prijzen willen winnen. Ik plaats dat doel altijd hoger op mijn wensenlijst dan mijn persoonlijke doelen. Hij weet dat ook. Dat is denk ik ook de reden waarom ik de hele tijd speel”, aldus Lukaku, die in 2018 reeds acht keer heeft gescoord en drie assists heeft afgeleverd.