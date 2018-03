Alves reageert: ‘We leven in een wereld waarin je vaak hypocriet moet zijn’

Davide Astori overleed in de nacht van zaterdag op zondag op 31-jarige leeftijd. Dani Alves toonde zijn medeleven aan de nabestaanden van de Italiaan, maar stipte ook aan hoe 'duizenden kinderen niet de aandacht krijgen die ze verdienen en dagelijks sterven vanwege de honger'. Mario Balotelli vond de uitspraken van de Braziliaan onnodig en donderdag reageert de routinier van Paris Saint-Germain op de woorden van de spits.

"We zijn niet van streek, omdat we hem niet zo goed kenden", zei Alves maandag. "Ik leef mee met de familie. Ik denk dat Davide deed wat hij moest doen in deze krankzinnige wereld en dat hij nu in een betere wereld is. In deze wereld zijn er duizenden kinderen die niet de aandacht krijgen die ze verdienen en dagelijks sterven vanwege de honger." Balotelli vond deze uitspraken onzinnig.

"Wat hij zei was niet onwaar, maar hij had het op dat moment voor zichzelf kunnen houden", aldus de spits van OGC Nice op Instagram. "Hij had zijn condoleances moeten overbrengen en het daarbij kunnen laten, zonder onzin te praten. Je kunt zulke dingen niet zeggen als je wordt geconfronteerd met de dood van een ander." Alves had donderdag de behoefte om te reageren op Balotelli.

"Als dat is wat Balotellinho echt heeft gezegd: ik probeerde niemand tegen de schenen te schoppen", begint de Braziliaan op Twitter. "We leven in een wereld waarin je vaak hypocriet moet zijn om geapprecieerd te worden door mensen. Hoe dan ook, als iemand aanstoot heeft genomen van mijn woorden, dan bied ik mijn excuses aan."