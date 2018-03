‘Veel mensen bij Ajax zeiden tegen me dat ik naar Spanje moest gaan’

In de zomer van 2007 verkaste Steven Pienaar van Borussia Dortmund naar Everton, maar in eerste instantie zat de Zuid-Afrikaan niet te wachten op the Toffees. De voormalig Ajacied, die onlangs besloot zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen te hangen, zegt in gesprek met ESPN dat hij wilde vechten voor zijn plek bij die Borussen.

“Na het voorseizoen ging ik zitten met trainer Thomas Doll. We hadden een gesprek, ook al sprak hij Duits en sprak ik tegen de assistent in het Engels”, begint Pienaar, die vertelt dat Doll graag wilde dat de middenvelder bleef. “We hadden toen een paar dagen vrij en toen reed ik terug naar Amsterdam. Rob (Moore, zaakwaarnemer, red.) belde me op en zei: ‘Weet je wat er achter de schermen gebeurt?’”

“Ik zei tegen hem dat ik geen idee had, dat de coach me wilde houden en dat alles goed was. Hij zei: ‘Ja, maar we zijn druk aan het praten met Everton.’” Later belde Moore weer op dat alles geregeld was, waardoor Pienaar in de Premier League ging acteren. De middenvelder zegt dat voetballen in de Premier League altijd al zijn droom was, ook toen hij bij Ajax zat.

“Veel mensen bij Ajax zeiden tegen me dat, als ik Nederland gedag zou zeggen, ik naar de Spaanse competitie moest gaan. Maar ik vond dat er al veel vergelijkbare spelers in Spanje waren en dat, als ik naar de Premier League ging, ik iets anders bracht dan gebruikelijk was”, besluit de oud-international, die naast Everton ook nog uitkwam voor Tottenham Hotspur en Sunderland.