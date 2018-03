'Na zo'n actie denk je eerst: bekijk het, nu ga ik zéker niet weg'

Donderdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Erwin van de Looi per direct niet meer werkzaam is bij Willem II. De trainer werd door supportersgroepen van de Tilburgers gesommeerd te vertrekken en Van de Looi zag zich genoodzaakt te vertrekken, ondanks de steun die het bestuur uitsprak: "Laat duidelijk zijn: ik laat me niet wegsturen door supporters."

“Want na zo'n actie denk je eerst: bekijk het, nu ga ik zéker niet weg”, aldus Van de Looi in gesprekken met de NOS en FOX Sports. "Maar je kunt als trainer zeggen: ik blijf ten koste van alles voor de groep staan en ik neem iedereen mee. Of je denkt: het is misschien handig en verstandig om te vertrekken, waardoor er een positievere sfeer rond het team komt."

Van de Looi had in januari al aangekondigd na dit seizoen te vertrekken en sindsdien proefde hij ‘negativiteit’: “Daar gaat het team niet beter van spelen. Er komt meer druk en minder steun voor het team. Terwijl dat hard nodig is om in de Eredivisie te blijven." Er is geen sprake geweest van bedreiging aan zijn adres, maar wel verlangde Van de Looi realisme bij de fans, aangezien de club vijftiende staat.

"De positie waar Willem II staat, is niet heel gek, als je weet dat je de vijftiende begroting in de Eredivisie hebt. Vorig jaar waren we snel veilig, nu moeten we harder knokken. Willem II heeft handhaving in eigen hand", zegt Van de Looi. "Als je er dan als trainer zó mee bezig bent, wil je het ook afmaken en dan door de voordeur naar buiten gaan. Dat is helaas anders gelopen.”