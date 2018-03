'Ik had de Ballon d'Or kunnen winnen als ik sneller was geweest'

Rafael van der Vaart gold in zijn tijd bij Ajax als een van de grootste talenten ter wereld. De middenvelder van FC Midtjylland, die eerder onder contract stond bij onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur, debuteerde op zeventienjarige leeftijd bij Ajax: "Het telefoontje waarin ik mijn vader vertelde dat ik geselecteerd was voor het eerste elftal staat op mijn netvlies gebrand."

"Toen ik eenmaal een vaste plek had veroverd, kwam mijn beste moment in De Klassieker tegen Feyenoord in november 2003. Ik scoorde voorover vallend met een hakbal. Als je zo’n doelpunt maakt, dan besef je dat het onwaarschijnlijk is dat je ooit een nog unieker moment gaat meemaken", memoreert Van der Vaart in gesprek met FourFourTwo, geciteerd door Voetbal International.

Van der Vaart werd destijds ‘de nieuwe Johan Cruijff’ genoemd, maar de routinier zegt niet zo van dergelijke vergelijkingen te houden. Hij wilde zijn eigen naam vestigen en niet een kopie zijn. Veel clubs hadden interesse in de voormalig Ajacied, zoals Liverpool. "Op mijn negentiende heeft Gérard Houllier (manager, red.) geprobeerd om me naar Liverpool te halen. Ik was natuurlijk gevleid, maar op dat moment wilde ik nog niet naar het buitenland."

"Mijn zaakwaarnemer suggereerde dat het een goed idee was om Houllier toch te bellen", vervolgt de Nederlander. "Hij legde me uit dat hij over me gesproken had met Michael Owen (oud-spits, red.), die zei dat hij erg gelukkig zou zijn als hij met me samen mocht spelen bij Liverpool. Het was geweldig om dat te horen, maar ik was nog steeds zeker dat ik bij Ajax wilde blijven."

Van der Vaart erkent dat hij graag wat sneller was geweest, aangezien dat volgens hem een groot verschil kan maken. "De snelheid om tegenstanders voorbij te lopen, in plaats van steeds te worden ingehaald! Ik denk dat snelheid een groot verschil kan maken. Ik denk dat ik de Ballon d'Or had kunnen winnen in mijn carrière als ik sneller was geweest."