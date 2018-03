Hugo Borst: ‘Geef Mateo Cassierra eens een kans’

Koert vindt dat iedereen voorbijgaat aan het blessureleed bij Ajax: ‘Dolberg en Huntelaar doen niet mee. Dat is een aderlating.’ Hugo is het daarmee eens: ‘Maar zet Cassierra dan in de spits.’ Verder de donderspeech van Dick Advocaat. En Martin van Waardenberg over Feyenoord: ‘Gio is uitstekend bezig.’