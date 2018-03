Scouts verdringen zich om Japanner: de beste speler in Portugal?

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Shoya Nakajima, middenvelder uit Japan.

Politieagent

De wissel van Shoya Nakajima moet als een tactische overwinning hebben gevoeld voor Rui Vitória. De linksbuiten speelde op 10 februari met Portimonense thuis tegen Benfica, maar kon zijn stempel niet drukken en werd na 76 minuten vervangen. Benfica boekte een eenvoudige 1-3 overwinning. Als íemand van Portimonense de tegenstander uit Lissabon pijn had kunnen doen, dan was het Nakajima wel. Deze 23-jarige Japanner is met negen doelpunten en vijf assists namelijk aan een uitmuntend seizoen bezig in de Liga NOS en is volgens sommigen momenteel zelfs de beste speler van de Portugese competitie.

Rui Vitória gaf rechtsbuiten Rafa Silva de opdracht mee om Nakajima geen moment uit het oog te verliezen. De krant Record betitelde Rafa in een commentaar als ‘de politieagent van Nakajima’: “De Japanner had met zijn snelheid een constante bedreiging kunnen vormen, maar Rafa Silva schaduwde hem voortdurend; ook wanneer het spel stillag zoals bij inworpen. Die taak geeft Rui Vitória meestal gewoon aan een van zijn backs mee, maar hij wilde met Nakajima geen enkele risico lopen.” Zes minuten na de wissel van Nakajima kon ook Rafa Silva gaan douchen. Hij had zijn taak volbracht en werd afgelost door Andreas Samaris.

Dat de trainer van Benfica besloot om een extra mannetje te zetten op Nakajima, zegt veel over de status die de voormalig jeugdinternational in Portugal heeft opgebouwd. De rechtspoot tekende in augustus een vierjarig contract bij Portimonense (FC Tokyo heeft nog altijd tachtig procent van de eigendomsrechten van de speler in handen) en mede dankzij zijn inbreng staat de promovendus na 26 speelronden op een keurige negende plaats. Zo maakte Nakajima dubbelslagen tegen Tondela en Feirense en in de uitwedstrijd tegen datzelfde Feirense maakte Nakajima een doelpunt van ongekende schoonheid. Hij nam een voorzet van Emmanuel Hackman op de borst aan en wipte de bal met zijn binnenkant in de verre hoek.

De cijfers van Shoya Nakajima als speler van Portimonense.

FC Porto

“Het was een erg goed doelpunt, ja. We scoorden drie keer en daar ben ik erg blij mee. Mijn medespelers helpen mij zeer veel. Ze zijn mij erg kostbaar”, bleef Nakajima bescheiden. Met zijn goede optredens heeft hij zich volgens Portugese en buitenlandse media in de kijker gespeeld bij een arsenaal aan clubs: Benfica, FC Porto, Manchester United, Napoli, Saint-Étienne, Girondins Bordeaux, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Galatasaray, Alavés en Atlético Madrid. “Hoe ik over een transfer naar een grotere club denk? Ik denk dat alle grote clubs goed zijn. Ik weet niet waar ik naartoe ga.” Toch lijkt Nakajima, die zijn debuut voor Japan nog moet maken, een lichte voorkeur te hebben voor de huidige koploper van de Liga NOS.

“Ik ben erg gecharmeerd van het voetbal van FC Porto”, zei hij in december in O Jogo. “Ik hield er al van en nu ik in dezelfde competitie speel, weet ik het zeker. De drie grootste clubs van Portugal worden over de hele wereld gerespecteerd, maar van die drie houd ik met name van de karakteristieken en manier van spelen van FC Porto. Als ik in de toekomst de kans krijg, dan zou ik zeker graag voor FC Porto willen spelen.” Over zijn eigen prestaties zei Nakajima: “Ik wist dat ik met mijn stijl in de Portugese competitie zou passen en dat ik hier genoeg kon scoren om het team te helpen. Maar ik moet toegeven dat ik nooit had kunnen denken dat ik mij zo makkelijk zou aanpassen als ik heb gedaan.”

Wie Nakajima wil vastleggen, zal wel met een fiks geldbedrag over de brug moeten komen. In het tot medio 2020 doorlopende contract van de buitenspeler staat namelijk een gelimiteerde transfersom die op nieuwjaarsdag automatisch werd verdubbeld van tien tot twintig miljoen euro. Nakajima, die door de Japanse media al ‘de nieuwe Shinji Kagawa’ wordt genoemd, krijgt vrijdagavond een nieuwe kans om zich te laten zien. Met Portimonense gaat hij op bezoek bij Vitória Setúbal, dat slechts drie punten minder heeft dan de Alvinegros uit Portimão. Maar Vitória Setúbal heeft geen Shoya Nakajima…

Naam: Shoya Nakajima

Geboortedatum: 23 augustus 1994

Club: Portimonense

Positie: Linksbuiten

Sterke punten: dribbel, sprint, steekpass