Verhuurde Ajacied: ‘Ik heb dingen gedaan uit emotie die niet slim waren’

Leeroy Owusu hoopte twee jaar geleden nog op een doorbraak in het eerste elftal. De technische staf vond hem nog niet rijp genoeg en om toch ervaring op te doen op het hoogste niveau, werd hij uitgeleend aan Excelsior. Het boterde echter niet met trainer Mitchell van der Gaat en na een gesprek met de coach gingen beide partijen in februari 2017 uit elkaar. Tot aan het einde van het seizoen 2016/17 speelde hij geen wedstrijd omdat hij niet speelgerechtigd was. Tegenwoordig draagt hij het shirt van Almere City en hoopt hij komende zomer over te stappen naar een club uit de Eredivisie.

"Ik voelde mij niet lekker bij Excelsior vanwege privéomstandigheden. Toen zat ik minder lekker in mijn vel. In mijn eerste drie maanden heb ik ook weinig gezegd in de kleedkamer", aldus de 21-jarige rechtsback tegenover Ajax Showtime. "Ik heb dingen gedaan uit emotie die niet slim waren. Dingen die niet bij een prof horen en dingen die ik zeker niet weer zal doen.” Owusu vroeg een gesprek aan en daarin werd besloten om uit elkaar te gaan.

Owusu wordt naar eigen zeggen vaak geconfronteerd met de vraag waarom hij niet is geslaagd bij Excelsior. Hij legt de schuld niet bij de trainer, maar bij zichzelf. “Het is niet te ontkennen dat Van der Gaag een goede trainer is. Dat laat hij dit seizoen ook weer zien. Ik verwijt hem niks. Als mens en voetballer ben ik er zelf sterker door geworden.”

De talentvolle verdediger heeft geen spijt van zijn vervroegde vertrek, ondanks dat hij bijna een half jaar geen wedstrijd kon spelen. “Het is natuurlijk niet goed om geen wedstrijden te spelen, maar bij Jong Ajax werd er onder Marcel Keizer goed getraind. Het was zwaar, maar niet onmogelijk. Wat ik geleerd heb? Bij Almere zit ik ook af en toe op de bank, ook als ik er lekker in zit. Maar nu blijf ik rustig en weet ik dat mijn kans de volgende keer komt.”

Het contract van Owusu bij Ajax loopt door tot medio 2019. Bij Almere City hoopt hij zich in de kijker te spelen, om vervolgens een stap omhoog te maken. "Deze zomer zien we wel wat er op mijn pad komt. Ik hoop op een Eredivisie-club." Owusu kwam dit seizoen in de Jupiler League tot dusver tot twintig wedstrijden. Scoren deed hij nog niet.