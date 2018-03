Eerbetoon aan Astori: ‘Je motiveerde ons met de universele taal van het hart’

Donderdag vond de begrafenis van Davide Astori plaats. De voormalig aanvoerder van Fiorentina overleed zaterdagnacht op 31-jarige leeftijd in zijn slaap. Milan Badelj, ploeggenoot van Astori bij la Viola, bracht op de ceremonie een emotioneel eerbetoon aan de Italiaan: "Je was een Man met een hoofdletter M."

"Davide, je staat eenvoudig in het leven en bent direct en pragmatisch", begon de Kroaat. “Met jouw diepe blik kan je de ander zijn ogen lezen en daar eeuwig blijven. Je bent niet zoals alle anderen. Je praatte met ons allen, om ons op het juiste pad te brengen. Je praatte altijd met je hart. Je motiveerde jong en oud met de gave van de universele taal van het hart. Een gave die maar weinigen hebben.”

“Je bent de broer of de zoon die iedereen wilde hebben. Je ouders hebben niets verkeerd gedaan, nog geen komma. Je bent de beste ploeggenoot die je maar kon wensen als je aan dit prachtige spelletje begint. Hoe kunnen we je lachbuien vergeten, je gevoel voor humor? Je bent niet zoals alle anderen. Je bent voetbal. Het echte pure voetbal van de kinderen.”

“Onze gedachten gaan uit naar je moeder en je vader, naar je broers, naar Francesca en prinses Vichy (partner en tweejarig dochter, red.). Je was een Man met een hoofdletter M en dat zullen we haar (dochter, red.) ook gaan vertellen. In de ochtend was je altijd de eerste in de kamer van de fysio om het licht aan te doen. Jij bént het licht van ons allemaal. Dank je wel, Davide.”