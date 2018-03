Gattuso furieus: ‘Hij verloor zichzelf compleet, ik stond daar toevallig’

Joe Jordan kwam in 2011 in aanvaring met Gennaro Gattuso tijdens een wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en AC Milan. De toenmalig assistent van Harry Redknapp, die eerder als voetballer actief was voor onder meer Manchester United en Milan, zegt in gesprek met de Daily Mail dat hij weigerde toe te geven aan de agressie van de middenvelder, tegenwoordig trainer van Milan.

De twee kemphanen scholden elkaar bij een incident tijdens het Champions League-duel de huid vol. Gattuso, die donderdagavond het met zijn ploeg opneemt tegen Arsenal in de Europa League, probeerde Jordan zelfs een kopstoot te verkopen. De Schot deinsde niet terug voor de Italiaan. "Hij verloor zichzelf compleet. Ik stond daar toevallig. Of hij me nou kende? Dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat het hem uitmaakte."

"Hij verloor zichzelf compleet tijdens het duel, kreeg ook een kaart en kon zodoende niet meer spelen op White Hart Lane. En toen hij bij mij in de buurt was, sloegen alle stoppen door. Hij was de aanvoerder van Milan en dan moet je gedisciplineerd zijn. Ik ben ook weleens furieus geworden. Niet zo vaak, hoor. Ik werd er zelden uitgestuurd. Maar ik was zeker niet van plan om terug te deinzen. Absoluut niet", besluit Jordan.