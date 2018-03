‘Om me direct in de basis te zetten in Oranje? Weet ik niet’

Luuk de Jong is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje in aanloop naar de wedstrijden tegen Engeland en Portugal. De spits van PSV hoopt dat hij van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal en ook definitief wordt geselecteerd voor Oranje. Bekijk de video hieronder.