Hyballa werpt zich op: ‘Met Willem II zou ik altijd in gesprek gaan’

Peter Hyballa staat niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij Willem II. De clubloze trainer staat ervoor open om Erwin van de Looi op te volgen in Tilburg. Laatstgenoemde stapte donderdag op nadat een deel van de supporters zijn vertrek hadden geëist. De naam van Hyballa viel al snel en het Brabants Dagblad deed navraag bij de Duitse trainer.

Hyballa noemt Willem II 'een interessante club'. De coach zit sinds eind vorig seizoen zonder club na zijn ontslag bij NEC. Een nieuwe club heeft hij nog altijd niet gevonden, maar wellicht komt daar op korte termijn verandering in. Mocht Willem II zich bij hem melden, dan kan het snel gaan. "Met een club als Willem II zou ik altijd in gesprek gaan.”

Aanvoerder Jordens Peters ziet een eventuele samenwerking met Hyballa wel zitten. "Dat lijkt me wel een trainer die positieve energie los kan maken”, klinkt het. “Maar het is daarnaast ook een goede trainer, met veel verstand van zaken. Het is maar de vraag of zo iemand er voor twee maanden in wil stappen." Volgens de krant zijn ook Jan Olde Riekerink, Alex Pastoor en Mario Been kandidaat. Ook de Albert Stuivenberg en Sunday Oliseh worden genoemd.