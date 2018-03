Martens met meeste stemmen verkozen in wereldelftal: ‘Een enorme eer’

Lieke Martens is gekozen in het FIFPro Women's World XI van 2017, zo maakt de spelersvakbond donderdag bekend. Het is voor het eerst dat er een Nederlandse speelster onderdeel uitmaakt van het wereldelftal. Er waren in totaal 55 genomineerden die kans maakten op een uitverkiezing, onder wie veel speelsters van Oranje.

Anouk Dekker, Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden hoorden ook bij de 55 genomineerden, maar zijn uiteindelijk niet opgenomen in het wereldelftal. De speelsters zijn gekozen via een poll en meer dan 4100 voetbalsters uit 45 landen hebben gestemd. "Het is een enorme eer, dat meen ik echt", reageert de speelster van Barcelona op de site van de VVCS. "Ik ben een beetje verrast dat ik de meeste stemmen heb gekregen."

"Het zegt veel dat zes Nederlandse spelers bij de 55 meest gekozen speelsters waren", zegt Martens. Samen met de andere Oranje Leeuwinnen wist Martens afgelopen zomer in eigen land Europees kampioen te worden. De buitenspeelster werd later uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Naast de uitverkiezing van de FIFA tot Beste Speelster van de Wereld werd Martens door de UEFA ook al uitgeroepen tot Beste Speelster in Europa.