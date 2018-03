El Ghazi heeft geen spijt van keuze voor Oranje: ‘De reacties waren verdeeld’

In oktober 2015 speelde Anwar El Ghazi twee officiële interlands voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller van Lille OSC had ook voor de Marokkaanse ploeg kunnen kiezen en was dan mogelijk komende zomer actief geweest op het WK in Rusland. Toch heeft El Ghazi geen spijt van zijn keuze voor het Nederlands elftal.

“Ik heb toen met mijn hart en verstand gekozen. Het was een lastige keuze. Marokkanen zeggen: Jouw ouders komen uit Marokko en je hebt Marokkaans bloed, je moet voor Marokko kiezen. En Nederlanders zeggen: Je bent hier geboren en opgegroeid en moet voor Oranje kiezen. Ik zag in Oranje meer toekomst”, legt El Ghazi uit in gesprek met ELFVoetbal. Verder dan twee interlands voor Oranje kwam hij vooralsnog niet.

“In de familie waren de reacties verdeeld. Mijn vader had het ook liever anders gezien, maar hij staat wel achter mij”, vervolgt de aanvaller, die dit seizoen in 27 wedstrijden voor Lille tot 4 doelpunten en 4 assists kwam. “Ik hoop in de toekomst weer bij Oranje te komen. Ik ben komende zomer wel echt een supporter van Marokko. Ik ken veel jongens in die ploeg, zoals Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi. Ik hoop dat ze ver komen.”