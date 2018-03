Peters: ‘De fans zagen het voor honderd procent als het falen van de trainer’

Erwin van de Looi besloot donderdag op te stappen als hoofdtrainer van Willem II en daar baalt aanvoerder Jordens Peters van. De coach gaf aan dat hij het besluit nam na ‘indringende gesprekken’ met zijn omgeving. Van de Looi steekt niet onder stoelen of banken dat de schreeuw van de fans om zijn vertrek aanleiding is geweest voor zijn besluit. Peters hoopte dat een statement van de club, waarin het vertrouwen werd uitgesproken in de coach, reden was om door te gaan.

"Ik snap zijn beweegredenen wel", reageert Peters in gesprek met het Brabants Dagblad. "Maar na het statement van de club had ik gedacht dat we zo verder zouden gaan. De trainer heeft als reden opgegeven dat het alleen om hem draaide. Dat leidde de aandacht teveel van het doel af om Willem II in de Eredivisie te houden."

De kritiek op Van de Looi laaide op nadat bekend werd dat hij na dit seizoen zou vertrekken uit Tilburg. Peters is van mening dat een groot deel van de kritiek naar de selectie van Willem II had moeten gaan. “De supporters hadden heel veel moeite met het vertoonde spel. Daar hadden ze een punt. De fans zagen het voor honderd procent als het falen van de trainer. Maar dat is absoluut niet zo. Ook als spelers hebben we het niet goed gedaan."

De selectie van de Tricolores gaf reeds aan niet meer achter het gehanteerde 5-3-2-systeem te staan. "Dat leverde een pittige discussie op. Maar een dag later zaten we gewoon weer bij elkaar. De trainer ging met dat soort kwesties heel professioneel om.”