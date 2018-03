Messi voor 625 miljoen op te halen: ‘Het wordt de laatste tijd steeds gekker’

Lionel Messi tekende in november een nieuw contract bij Barcelona en in die verbintenis werd een afkoopclausule van 625 miljoen euro opgenomen. Dit lijkt een buitenaards bedrag, maar Pancho Schroder, strategisch en financieel directeur bij Barça, sluit niet uit dat er in de toekomst een club komt die aan de afkoopclausule voldoet.

“We hebben een clausule in het contract gezet waarmee we denken dat Messi zijn carrière bij Barcelona afsluit. Maar dat gezegd, een jaar geleden dachten we ook dat de afkoopclausule van Neymar hoog genoeg was om hem hier te houden”, zegt Schroder in gesprek met Sky Sports. Paris Saint-Germain lichtte de afkoopclausule in het contract van Neymar en telde 222 miljoen euro neer voor de Braziliaan.

“Afgelopen zomer werd ons ongelijk bewezen. Het is moeilijk om naar de toekomst te kijken en ik heb geen glazen bol, maar het wordt de laatste tijd steeds gekker”, besluit de strategisch en financieel directeur van Barcelona. De dertigjarige Messi ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij de Catalanen.